Nazlıcan'ın babası: Ya paramı ya kızımı geri ver

Şirketleri TMSF kontrolüne geçen işadamı Halis Toprak’ın başı şimdi de kayınpederiyle dertte.



Antalya’da huzurevinde kalan 63 yaşındaki İsmet Tağızade, damadı 71 yaşındaki Halis Toprak’ın, emekli olabilmesi için 5 bin TL tutarındaki sigorta borcunu ödemek üzere söz verdiği halde bunu unuttuğunu öne sürerken 17 yaşındaki kızı Nazlıcan’la evliliğinin iptali için dava açacak.



Halis Toprak’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde kalan kayınpederi İsmet Tağızade, damadının kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. İsmet Tağızade, Halis Toprak’ın, kızı Nazlıcan Tağızade ile evlenmeden önce kendisine emekli olabilmesi için 5 bin lira tutan sigorta borcunu ödeme sözü verdiğini öne sürerek, “Sigorta borcumu Halis beye anlattım. Bana ‘Hallederiz kolay o iş’ dedi. Bunu da herkes duydu. Ama o ‘kolay iş’ bir türlü halledilmedi” diye konuştu.



Avukatı Burhan Apaydın!



İsmet Tağızade, çok zor durumda olduğunu anlatırken şöyle devam etti:

“Şu an durumum o kadar kötü ki ilaçlarımı bile alamıyorum. Ayrı yaşadığım eşimin üzerine kayıtlı bir otomobil olduğu için yeşil kartım iptal oldu. Bana verilen sözler tutulmadığı için Toprak’ın kızımla yaptığı evliliğin iptali için dava açacağım. Dava, avukatım Burhan Apaydın tarafından İstanbul’da açılacak.”



İsmet Tağızade’nin nikah iptali için dava açacağını söylediği avukat Burhan Apaydın, Halis Toprak’ın boşandığı eşi Ayşe Toprak’ın da avukatlığını üstlenmişti. Toprak’ın vesayet altına alınması için kızlarının açtığı davada da davacı avukat yine Burhan Apaydın.