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Nazlıcan, 12'nci kattan atlayarak intihar etti

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Pasinler ilçesindeki Teknik Meslek Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Nazlıcan G

23 Aralık 2017 15:37

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Pasinler ilçesindeki Teknik Meslek Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Nazlıcan G., kız arkadaşı İ.A.\'ya \'Hakkınızı helal edin ben intihar ediyorum\' yazılı not bırakıp, inşaat halindeki bir binanın 12\'nci katından atlayarak intihar etti.
Olay, 21 Aralık günü saat 13.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesinde teknik meslek lisesi öğrencisi Nazlıcan G., olay günü sınıf arkadaşı İ.A.\'ya, \'Hakkınızı helal edin ben intihar ediyorum\' yazılı not bırakarak ortadan kayboldu. Bilgi verilmesi üzerine savcısının talimatı ile genç kızın aranmasına başlanıp, gidebileceği yerler kontrol edildi. Yapılan tüm aramalara rağmen genç kıza ulaşılamadı.
Arama çalışmaları devam ederken, ilçede 12 katlı inşaat halindeki binanın en üst katına çıkan kızın durumundan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polisler olay yerine gitti. Nazlıcan. G., için itfaiyeden ekip istendi. Ancak itfaiye ekipleri olay yerine ulaşamadan Nazlıcan. G., kendine boşluğa bıraktı. Olay yerindeki sağlık ekipleri ağır yaralan genç kızıı ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız, kurtarılamadı. Cenazesi morgdan alınan Nazlıcan.G., ilçede defnedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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