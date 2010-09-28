-NAZLI SİNEM ERKÖSEOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Beyoğlu'nda bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nazlı Sinem Erköseoğlu için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Anne Ferhal Kural'ın zorlukla ayakta durduğu gözlenen törene, Erköseoğlu'nun yakınları, sevenleri ve arkadaşlarının yanı sıra ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, Kadir İnanır ve Atilla Saral da katıldı. Bu arada, avukat Rezan Epözdemir, ailenin teklifi üzerine Erköseoğlu'nun vekaletini aldığını ve mahkemeye sundukları dilekçede, olay gecesi cep telefonu görüşmelerinin dökümlerinin istenmesini, Adana uçak biletinin ne zaman alındığının tespit edilmesini, yemekte birlikte oldukları 15 kişinin tek tek dinlenmesini talep ettiklerini bildirdi. Epözdemir, ayrıca, olay sabahı kendi evine birlikte geldiği bir kadının, çantası, ayakkabılarının evde olduğunu gördüğü halde, şüpheli Can. P'nin, bunları bırakıp havaalanına gitmesinin, hayatın normal akışına ters olduğunu kaydetti. Epözdemir, olaydaki şüphelerin giderilmesi için sonuna kadar aileye destek olacaklarını belirtti.