Nazlı Ilıcak'tan canlı yayında rahatsız eden sözler

T24- TV8'in programların 8. Gün'ün konuğu olan yazar Nazlı Ilıcak, program esnasında kaynağı belli olmayan bir ses kaydı okuma isteği moderatör Gökmen Karadağ tarafından reddedilince "Eee!..İçine ettiniz" dedi.

tv8’in tartışma programı 8. Gün’de bu hafta Odatv baskını ve Balyoz tutuklamaları konuşuldu.

Programın sonlarına doğru internete düşen bir ses kaydını okumak isteyen Nazlı Ilıcak’a, moderatör Gökmen Karadağ’dan yayıncılık ilkesi hatırlatması geldi.

Karadağ, “tv8’in bu tür kaynağı, kim tarafından nasıl yapıldığı, nasıl elde edildiği, nasıl yayıldığı bilinmeyen, yani yasal yollarla elde edilmemiş kayıtların hiç birini yayımlamama konusunda ilke kararı olduğunu” söyledi.

Eee!... İçine ettiniz!

Program modaratörünün uyarısını ciddiye almayan Nazlı Ilıcak, ısrarla ses kaydını aktarmaya çalıştı. Gökmen Karadağ ile Haluk Şahin tekrar hatırlatma yapıp uyarınca da Nazlı Ilıcak'ın ağzından canlı yayında şoke eden şu sözler çıktı:

-"Eeee.. içine ettiniz be..."

Meslek ilkesi dersi

Nazlı Ilıcak'ın canlı yayındaki bu çıkışı karşısında Gökmen Karadağ susarak sözünü bitirmesini bekledi. Ardından da Ilıcak'a meslek ilkelerini hatırlattı:

-“TV8 yayın ilkeleri konusunda bir hatırlatmada bulunma çabam var. Siz bu çabamı içine ettiniz diye değerlendirdiniz. Bu şekilde değerlendiriyorsanız, o sözün takdirini size bırakıyorum. Haberlerimizde bu tür ses kayıtlarını ya da onların içeriğini neredeyse hiç kullanmadık, bu ifadeler internette yayılsa da tv 8 olarak buna aracılık etmeyi doğru bulmadık."