-NAZLI ILICAK'A PARA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Gazeteci Nazlı Ilıcak, bir yazısında ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından emekli albay Hasan Atilla Uğur'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada bin 740 lira ödemeye mahkum edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nazlı Ilıcak katılmadı. Duruşmada, davacı Hasan Atilla Uğur'u avukatı Serkan Günel, Ilıcak'ı ise avukat Fatma Selcen Aslan temsil etti. Duruşmada söz alan Ilıcak'ın avukatı Aslan, savcının mütalaasını kabul etmediklerini belirterek, daha önce verdiği savunma ve beyanları doğrultusunda müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Dosyayı karara bağlayan hakim Sevim Efendiler, Nazlı Ilıcak'ın 2 Aralık 2008'de köşe yazarı olarak çalıştığı gazetede ''Faili meçhuller yine gündemde'' başlıklı yazısıyla davacı Hasan Atilla Uğur'a hakarette bulunduğunu ve yazının eleştiri sınırlarını aştığının yazı bütününden anlaşıldığını belirterek, Ilıcak'ın Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen ''hakaret'' suçu kapsamında 87 tam gün adli para cezası karşılığı olarak toplam bin 740 lira ödemesine karar verdi. Hakim Efendiler, ''adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçlamasıyla da hakkında kamu davası açılan Ilıcak'ın, yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine hükmetti.