Nazlı Ilıcak ve Ergun Babahan dahil 115 gazetecinin basın kartı iptal edildi

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce, aralarında 'FETÖ' suçlamasıyla tutuklanan Nazlı Ilıcak, Ergun Babahan, Alaeddin Kaya, Mustafa Ünal, Şirin Kabakçı, Abdullah Aymaz, Celal Azmi Kalyoncu ve Ömer Şahin'in de bulunduğu 115 gazetecinin sürekli basın kartları FETÖ/PDY ile irtibat, iltisak ya da aidiyet bağlantısı olduğu değerlendirilerek iptal edildi

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce, 115 kişinin sürekli basın kartları 'FETÖ/PDY ile irtibat, iltisak ya da aidiyet bağlantısı olduğu' öne sürülerek iptal edildi. Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile irtibat, iltisak ya da aidiyet bağlantısı olduğu değerlendirilerek sürekli basın kartı iptal edilen 115 kişi arasında Nazlı Ilıcak, Ergun Babahan, Alaeddin Kaya, Mustafa Ünal, Şirin Kabakçı, Abdullah Aymaz, Celal Azmi Kalyoncu ve Ömer Şahin gibi isimler yer alıyor. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın onayı ile iptal edilen sarı basın kartı sayısı böylece 620'ye yükseldi.

Öte yandan, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde görevli 11 çalışanın da kurumla ilişiği kesildi.