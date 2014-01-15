Nazlı Ilıcak, Sabah'ta kapatılan köşesini Bugün'de açıyor

Yolsuzluk operasyonu başladıktan sonra hükümeti eleştiren yorumları ardından Sabah gazetesinin yollarını ayırdığı Nazlı Ilıcak, daha önce de köşe yazdığı Bugün gazetesinde yeniden yazmaya başlayacak. Bugün'de yazacağını doğrulayan Ilıcak'ın Şubat ayının başından itibaren gazetede yazmaya başlayacağı öğrenildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın CEO'luğunu yaptığı Çalık Holding bünyesinde çıkan Sabah gazetesi, hükümeti eleştiren yorumlarda da bulunan köşe yazarı Nazlı Ilıcak ile yollarını 18 Aralık’ta ayırdı. Ilıcak, Twitter hesabından konuya dair "Tek cümle ile… Şahsiyetimi kaybedeceğime işimi kaybettim. Allah’ıma şükrediyorum bana yolumu şaşırtmadı" ifadesini kullandı. Sabah’ın yollarını ayırmasından yaklaşık bir ay sonra Ilıcak, Akın İpek’e ait Koza İpek bünyesinde çıkan Bugün gazetesi ile anlaştı. Ilıcak'ın bir dönem yazdığı Bugün gazetesinde Şubat başından itibaren yeniden yazmaya başlayacağı öğrenildi.

Wall Street Journal’a verdiği söyleşide “Fethullah Gülen insani değerlerin yaşatılması konusunda benim ilham kaynağımdır” diyen Akın İpek’in Koza Altın firmasına bağlı 5 altın madeninden biri olan Çukuralan işletmesindeki faaliyetler, yolsuzluk operasyonundan kısa bir süre sonra İzmir İl Özel İdaresi'nce "Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi" bulunmaması gerekçesiyle durdurulmuştu. Durdurmanın İpek’e ait Bugün gazetesi ve KanalTürk televizyon kanalında yapılan hükümeti eleştiren yayınlar ardından yapılması tartışılmıştı.

‘Militanca bir mücadele başladı’

Nazlı Ilıcak’ın 9 Ocak 2014’te Hürriyet’ten Ayşe Arman’a verdiği söyleşide Sabah gazetesinden ayrılması hakkında söyledikleri şöyle:

Geçtiğimiz günlerde işten çıkarıldınız...

- Aslında insan belli bir yaşa gelince, çalıştığı gazeteden kolay kolay ayrılmak istemiyor. “İdare edeyim” diyor. Ben de öyle düşünüyordum, ama idare etmek pek becerebildiğim bir şey değil, Allah’tan onlar beni işten çıkardılar...

Niye?

- E çünkü militanca bir mücadele başladı. Herkesin aynı istikamette yazması, değerlendirmesi isteniyordu. Bense onlarınkine aykırı bir fikri savunuyordum...

Ne dediler size...

- Kimse benimle görüşmedi. Oradan biri açtı, “Yazılarınıza son veriyoruz, fikir ihtilafı var” dedi. “Peki” dedim.

Üzdü mü sizi kovulmuş olmak?

- Bir insan işten çıkarılacaksa, en azından genel yayın müdürü söylemeli. Bu kadar yıldan sonra, bu kadar hatırım olmalı. Üslup yanlış geldi. Bu yaşımda böyle bir muamele üzüyor tabii. Ama ne kadar üzüyor? İki gün üzüyor! “Rüzgâr gibi geçti”de Scarlett O’Hara vardı, çiftliği çöküyor, aşkını kaybediyor, her şey başına geliyor ama ayağa kalkıp diyor ki, “Şimdi geriye bakmak değil, ileriye bakmak zamanı!” Benimki de o hesap. Parlamentodan da atıldım. 2007’de milletvekili adayı olmak istediğimde, Tayyip Erdoğan beni “kontrol edilemeyen insan” olarak gördü. Böyle bir ünüm var. Niye insanlar üzerime bu kadar geliyor diye düşündüğüm oldu ama hayat bu... Aşacaksın, geçeceksin...

Nazlı Ilıcak kimdir?

Menderes Hükümeti'nde bakanlık yapan ve Yassıada'da yargılanan Demokrat Partili siyasetçiler arasında bulunan Muammer Çavuşoğlu'nun kızı olan Nazlı Ilıcak, 1969'da, 1980 öncesinde Türkiye sağının önde gelen yayın organı olan Tercüman gazetesinin sahibi Kemal Ilıcak'la ilk evliliğini yaptı. Bu gazetede yazan, 1980 sonrasında Bulvar gazetesini çıkaran, 1993'te oğlu Mehmet Ali Ilıcak'ın babası Kemal Ilıcak'ı kaybeden Nazlı Ilıcak, daha sonra Emin Şirin ile kısa süren bir evlilik yaptı. Ilıcak 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildi. Aynı partiden İstanbul Milletvekil seçilen Merve Kavakçı'ya Meclis'te başörtüsüyle yemin etmek üzere refakat eden isim de Ilıcak'tı. Kavakçı, TBMM'de çıkan olayların ardından milletvekili yeminini edemedi, daha sonra ABD vatandaşlığını sakladığı gerekçesiyle Türk vatandaşlığı ve milletvekilliği düşürüldü. 22 Haziran 2001'de, Anayasa Mahkemesi’nin FP’nin kapatılmasına karar verdiği dava sonucunda Ilıcak'ın da milletvekilliği düşürüldü ve 5 yıl siyaset yasağı getirildi. 2011 genel seçimlerinde Ilıcak, AKP’den milletvekili aday adayı oldu ancak kabul edilmedi.

Ilıcak, muhafazakar camiada nispeten liberal çizgisiyle dikkat çekti. Köşe yazarlığına Tercüman, Meydan, Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün ve Takvim ardından Sabah gazetesinde devam etti. Son dönemde AKP Hükümeti’ni eleştiren bazı yazılarının sansürlendiği medya kulislerinde konuşulan Ilıcak’ın Sabah gazetesi ile ilişkisine 18 Aralık 2013’te son verildi.

Sabah ve ATV, Halkbank ve Vakıflar Bankası'ndan sağlanan 375'er milyon dolarlık toplam 750 milyon dolara ulaşan kamu bankası kredisi desteğiyle Ahmet Çalık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Çalık Grubu tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan almıştı. CEO'luğunu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yaptığı Çalık Holding bünyesinde çıkan Sabah-ATV grubunun başkanlığında Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak var.