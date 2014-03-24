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Nazlı Ilıcak: Kucağına otururlar

Nazlı Ilıcak, AKP’nin dünkü mitingi sırasında attığı tweetler ile Başbakan Erdoğan’ı ve AKP’yi sert sözlerle eleştirdi

24 Mart 2014 16:12

Gazeteci yazar Nazlı Ilıcak, AKP’nin dün İstanbul’da yaptığı “Milli İrade” mitingi sırasında Twitter’dan attığı tweetler ile Başbakan Erdoğan’ı ve AKP’yi eleştirdi.

Ilıcak, "Seçim sonucu ne olursa olsun. Yolsuzluk iddialarının muhatabı olan herkes hesap verecek. O hesap verilene kadar benim AK Partiyle işim olmaz" şeklinde tweetler attı.

İşte Nazlı Ilıcak’ın o tweetleri:

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