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Nazlı Ilıcak, KKTC vatandaşlığından çıkarılıyor

Ilıcak'ın evinin 'FETÖ'nün Kuzey Kıbrıs yapılanmasının karargâhı olarak kullanıldığı iddia ediliyor

11 Eylül 2017 17:21

KKTC'deki evini 'FETÖ'nün Kıbrıs yapılanması tarafından karargâh olarak kullandırdığı iddia edilen gazeteci Nazlı Ilıcak'ın Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılacağı bildirildi.

Sabah'ın haberine göre, 'FETÖ'nün medya yapılanması'na yönelik davada tutuklu yargılanan gazeteci Ilıcak'ın KKTC vatandaşlığı iptal edilecek.

Kuzey Kıbrıs'ta 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Annan Planı ile ilgili referandum öncesinde açıklamalarda bulunan Ilıcak, "1995 yılında Girne'de Bellapais dedikleri bir manastırın yanında, eskiden ev olan bir lokantada yemek yedim. Adı Abbey House olan bu lokantayı İngiliz eşcinsel olan çift işletiyordu ve ayrılacakları için lokantayı devretmek istiyorlardı. Fiyatı da Türkiye'ye göre daha düşük olduğu için burayı ev olarak satın aldım. İkametgahım olunca vatandaşlık için de başvurdum ve kabul edildim. Muhtara seçmen kaydını yaptırdım, referandumda da Kıbrıs'ta olacağım ve oyunu kullanacağım. Kıbrıs'ın AB'ye girmesini olumlu bulduğum için oyum evet olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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