Nazlı Ilıcak: Hüseyin Gülerce, FETÖ'yle koyun koyunaydı, Mehmet Barlas gibi hükümeti teröre destekle suçlamadım!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak, bugün (13 Şubat 2018) beşinci kez hâkim karşısına çıktı. Ilıcak, esas hakkındaki savunmasında, iktidara yakınlığıla bilinen Star yazarı Hüseyin Gülerce'nin "bir dönem Gülen cemaatiyle koyun koyuna olduğunu" söyledi. Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın "Suriye'de 'muhalif gruplar' diye terör örgütlerine destek verdik" dediğini hatırlatan Ilıcak, "Ben hiçbir zaman Türkiye’nin terör örgütlerini desteklediğini söylemedim" dedi.

Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Ilıcak, sözlerine "Yanlış anlaşılmasın, Barlas benim eski dostum, kadim bir dostum, gazeteci hükümeti terör örgütlerine destekle vermekle de eleştirebilir ama durumuma işaret etmek için bunu söylüyorum" diye devam etti.

Ilıcak, İddianameye "delil" olarak giren tweetleriyle ilgili olarak da açıklama yaptı. Cezaevinden çıkması durumunda Twitter hesabını kapatacağını ifade eden Nazlı Ilıcak, şunları söyledi:

"Ben o tweetlerde uyarılarda bulunuyorum. Bazı haberleri paylaşıyorum. Bu Twitter çok hızlı bir hadise. 'Böyle düşünüp şunu yazsam başıma ne gelir' diye düşündüğünüz bir şey değil. Gerçi bundan sonra inşallah çıkarsam Twitter hesabımı kapatacağım."

Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ı konuk ettiği ve darbe girişimine dair "subliminal mesaj verildiği" iddia edilen programla ilgili olarak da "Ahmet Altan'ı dinliyorum, gözlerim kapalı" tweetim darbenin somut delili olarak sunuluyor. Orhan Veli'nin şiirinden esinlenmiştim. Onun dışında Can Erzincan'da yayınlanan programla ilgili olarak benim başka bir sözüm yok, o programda benden söz edilmiyor ama ben o programı nedeniyle darbeci oldum" ifadesini kullandı.

Nazlı Ilıcak'ın esas hakkındaki savunmasında öne çıkanlar, dakika dakika şöyle:

17:20 -

Mahkeme Başkanı: Fethullah Gülen terörist başı olarak ABD’de. Türkiye’ye iadesi istendi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Nazlı Ilıcak: Ben Fethullah Gülen'in Amerika tarafından Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğine inanan bir insanım. Ben terör örgütü gibi görüyorum Amerika’nın iade etmemesini kınıyorum, keşke keşke...

17:13 - Nazlı Ilıcak: Koza İpek'ten 15 ayrı işlemde aldığım para benim 15 aylık maaşımdır.

16:55 - Nazlı Ilıcak: 21 Temmuz'da Yunan adalarına gidecektik. Darbe olunca biletimi ve otel rezervasyonumu iptal ettim.

16:50 - Nazlı Ilıcak: "Her Taşın Altında 'The Cemaat' Mi Var?" isimli kitabımda dezenformasyon yapmadım. Her şeyi anlattım, gördüğüm her şeyi yazdım. Ben de birçok kişi gibi Gülen cemaatinin kriminal yüzünü görmedim ama görmemiş olmam onların amacına hizmet ettiğim anlamına gelmez. Hiçbir yazım onların amacına hizmet ettiğim şeklinde yorumlanamaz.

16:48 - Nazlı Ilıcak: Savcı esas hakkındaki mütalaasında benim attığım tweetleri delil olarak öne sürüyor. Oysa ben o tweetlerde uyarılarda bulunuyorum. Bazı haberleri paylaşıyorum. Bu Twitter çok hızlı bir hadise. "Böyle düşünüp şunu yazsam başıma ne gelir" diye düşündüğünüz bir şey değil. Gerçi bundan sonra inşallah çıkarsam Twitter hesabımı kapatacağım.

16:47 -

Nazlı Ilıcak: Ben darbe gecesi, darbeye karşı çıkan tweetlerimle kendimi açık ettim. Darbeyi desteklesem açık eder miyim? 1.5 milyon takipçimle tankın üzerine çıkar gibi ortaya çıktım.

Mahkeme Başkanı: Kim tanka çıktı?

Nazlı Ilıcak: Ben bimiyorum, Bodrum’daydım.

Mahkeme Başkanı: Orada tank yok muydu?

Nazlı Ilıcak: Ben deniz kenarındaydım, orada tank tüfek yoktu.

Mahkeme Başkanı: Peki tankın üzerine çıkan oldu mu?

Nazlı Ilıcak: Ben bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Sonra öğrendiniz mi?

Nazlı Ilıcak: Engellendi tabii, halk engelledi.

Mahkeme Başkanı: Peki bir siyasetçi çıktı mı tanka?

Nazlı Ilıcak: Bilmiyorum.

16:45 - Nazlı Ilıcak, darbe girişimine karşı yaptığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları okudu.

16:40 - Nazlı Ilıcak: Ben hiçbir zaman Türkiye’nin terör örgütlerini desteklediğini söylemedim ama mesela Mehmet Barlas, Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerini desteklediğini söyleyerek hükümeti suçladı, ama maalesef yapılmıyor. Yanlış anlaşılmasın, Barlas benim eski dostum, kadim bir dostum, gazeteci hükümeti terör örgütlerine destekle vermekle de eleştirebilir ama durumuma işaret etmek için bunu söylüyorum.

16:36 - Nazlı Ilıcak: 17 - 25 Aralık yargı ve polis darbesi. Bunu kabul ediyorum. Ama bu bildiğim darbe gibi değildi, tankla tüfekle yapılmadı. 17 - 25 Aralık'ta AK Parti iktidarını cemaat kuşatmak istedi. Ama bunun benimle ilgisi yok; o sırada AKP'yi destekliyordum.

16:35 - Nazlı Ilıcak: İstediğiniz kadar "cemaat operasyonu" deyin, ama 17 - 25 aralık işinin bir yolsuzluk boyutu da var. Ben bunu yazdım ve Sabah'tan atıldım.

16:34 - Nazlı Ilıcak: Bir teşhis hatam olabilir ama darbe, benim bu teşhis hatamın sonucu değildir.

16:22 - Nazlı Ilıcak: Ergenekon ve Balyoz sanıklarının adil yargılanmadığına, araya uydurma deliller karıştırıldığına inanıyorum. Yeri geldiğinde bunları yazdım. Erzincan Başsavcısı iken İlhan Cihaner’e yapılan kumpasa karşı yazılar yazdım. Cihanere sahip çıktım.

16:20 - Nazlı Ilıcak: Balyoz ve Ergenekon davalarıyla ilgili iddianameye giren tweetlerine dair açıklama yapıyor: Her şey bir kumpastan ibaret değil. Davaların sulandırılması, adil yargılama yapılmaması başka, her şeyi bir kumpastan ibaret gibi gösterme çabaları başka.

16:12 - Nazlı Ilıcak: Eğer örgüt aklanması arıyorsanız yıllarca Hüseyin Gülerce gibi koyun koyuna yatmış insanların yazılarına, açıklamalarına bakın. Hüseyin Gülerce, Tayyip Erdoğan seçimi kazanınca o tarafa döndü.

16:10 - Nazlı Ilıcak: Abdullah Öcalan ile ilgili, Murat Karayılan'la ilgili bile sıra sıra röportajlar yapılmadı mı? Hiçbiri hakkında terör suçlaması yapılmadı. Öcalan’la ilgili olarak dönemin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın, Yalçın Akdoğan’ın, Bülent Arınç’ın teyit edici, onaylayıcı sözleri var. Onlar terör örgütüne destek sayılmıyor. O sırada terör örgütü üyesi sayılmayan Zekeriya Öz ile röpörtajdan dolayı ben terör örgütüne destekle suçlanıyorum. Bu biraz insafsızlık.

16:07 - Nazlı Ilıcak: Ben gazetecilik yaptım. The Post filmini izlediyseniz orada da Amerika’nın Vietnam Savaşı konusundaki belgeleri yayımlanıyor. Watergate gibi olaylarda orada yapılan gazetecilikle başkanlar istifa etti. Kimse ABD’de o gazetecileri teröristlikle suçlamadı. Gazetecinin vazifesi gerçeğin peşine düşen bekçi köpekleri gibi olmaktır.

16:05 - Nazlı Ilıcak: Zekeriya Öz o dönemde terör örgütü üyesi değil. Terör örgütü üyeliği ile suçlansa, elini kolunu sallayarak serbestçe dolaşabilir miydi? Aynı dönemde BBC de Zekeriya Öz ile röportaj yaptı, BBC de mi onu aklamaya çalıştı?

16:00 - Nazlı Ilıcak: Ahmet Altan programda EMASYA protokolünün tehlikelerine dikkat çekti, ben de bunu normal karşıladım. "İşler kötü gidiyor, darbe yapılmalı" demedi ki!

15:55 - Nazlı Ilıcak: Sadece, programın tanıtımı amacıyla attığım “Ahmet Altan’ı dinliyorum gözlerim kapalı” tweeti, darbenin somut delili olarak sunuluyor. Biliyorsunuz Orhan Veli’nin “İstanbul’u dinliyorum” şiiri var, oradan esinlenerek yapmıştım. Onun dışında Can Erzincan'da yayınlanan programla ilgili olarak benim başka bir sözüm yok, o programda benden söz edilmiyor ama ben o programı nedeniyle darbeci oldum.

15:54 - Nazlı Ilıcak: Abdullah Gül bile cemaatin terör örgütü olduğunu bilmiyormuş. TBMM’ye gönderdiği yazıda “örgütün TSK içinde bu kadar nüfuz ettiğini ben dahil kimse bilmiyordu” diyor.

15:53 - Nazlı Ilıcak: Can Erzincan televizyonunda karşımızda patron olarak gördüğümüz kişi Recep Aktaştı kendisini MHP’li olarak tanıtmıştı. Oradan aday olmuş. Televizyonun adı 'Can Erzincan', lisansı Recep Aktaş üzerine. Recep Bey Erzincanlı, niye terör örgütü yayını oluyor anlamıyorum. Eğer sayın savcının mütalaasındaki gibi terör örgütü yayınıysa, RTÜK niçin izin verdi? RTÜK denetiminde bir yayındı.

15:52 - Nazlı Ilıcak: Esas hakkındaki mütalaada Can Erzincan’daki programda benim sarf ettiğim hiçbir cümleye atıfta bulunulmuyor.

15:51 - Nazlı Ilıcak: Darbe girişiminden sonra Takvim gazetesinde benim fotoğrafımı Ahmet Altan’ın fotoğrafını falan koyarak "Kaçacaklar" diye sayfa yaptılar. Zaten bu ahlaksız gazetecilik bizim başımızı derde soktu.

15:50 - Nazlı Ilıcak: Ben bir Cumhuriyet kadınıyım ve laik Cumhuriyet'in imkânlarından yararlanarak bugünkü konumuma geldim.

15:48 - Nazlı Ilıcak: Ben hiçbir zaman Cumhuriyet rejimini, “100 yıllık parantez” ya da “reklam arası” gibi de görmedim.

15:46 - Nazlı Ilıcak: Ben eğer, tarihçi Kadir Mısırlıoğlu olsaydım, bana yönelik anayasal rejimi değiştirme iddiasında bir haklılık payı bulunabilirdi.

15:45 - Nazlı Ilıcak: “Demokrasiye geçtikten sonra bizim İslâmi varlığımızı küp gibi devirdiler” diyen ben değilim.

15:44 - Nazlı Ilıcak: Darbe planında İstanbul sıkıyönetim komutanı olarak düşünülen general bile tahliye edildi, ben general değilim fakat buradayım.

15:43 - Nazlı Ilıcak: Savcı Özgür Bugün gazetesinde çalıştığımı iddia ediyor. Oysa ben kayyum tarafından Bugün'den çıkarılan çalışanların çıkardığı Özgür Düşünce gazetesinde çalıştım.

15:42 - Nazlı Ilıcak: Fethullah Gülen 2008 yılında hakkındaki suçlamalardan beraat etti, oysa devletteki yapılanmasına dair kasetleri vesaireleri vardı, açık deliller vardı, nasıl beraat etti? İşte orada anlatılanlara inanılmadığı, müthiş takiye yapan bir örgütle karşı karşıyayız.

15:41 - Nazlı Ilıcak Alaattin Kaya’nın bizimle Fethullah Gülen arasında bağlantıyı sağladığı iddia ediliyor. Ama benim Kaya ile HTS kaydım yok.