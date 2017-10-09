Nazlı Ilıcak: Hiç yer silmedim ama şimdi koğuşun zeminini sopalı bezle silmeyi öğrendim

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve 15 aydır cezaevinde tutuklu bulunan - gazeteci - yazar Nazlı Ilıcak'ın "Hiç yer silmedim ama şimdi koğuşun zeminini sopalı bezle silmeyi öğrendim" dediğini aktardı.

Ahmet Hakan'ın "Sıralı tam liste: İşte metal yorgunları" başlığıyla yayımlanan (9 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin teşkilatlarının yenilenmesi çalışmalarında sarf ettiği "Metal yorgunluğu" sözünden esinlenerek gündemden düşen ünlü isimleri açıkladı.

- YILDIRIM DEMİRÖREN: Ne zaman çalıştı ki yorulsun diyebilirsiniz. Ne diyeyim? Haklısınız.

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- GÜRSEL TEKİN: İstanbul İl Başkanı olarak başarılı olmuş bir ismi, genel merkez taraflarına çekerseniz... Hem başarılı bir İstanbul siyasetçisinden olursunuz hem de başarısız bir genel merkez siyasetçisiyle karşı karşıya gelirsiniz.

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- BURHAN KUZU: Hocamız hem yoruldu hem de sıkıldı galiba... Baksanıza: Artık “olay adam” haline pek gelmiyor.

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- MEHMET ŞİMŞEK: Kendisi iyiden iyiye Türkiye’nin 70 cent’e muhtaç olduğu dönemlerin ekonomiden sorumlu bakanları gibi konuşmaya başladı. Tez zamanda silkinip kendine gelse iyi olur. Yoksa Beştepe’ye görüşmeye çağrılabilir her an...

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METİN HARA: Adriana’yı öperken kameraları kollaması... Hahaha! Adriana’yı öperken bile aklına kameralar gelen bir adamın yorgunluğu, bin yıl dinlense yine geçmez.

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- CÜBBELİ AHMET HOCA: Fesli Deli Kadir sahne alınca... Bunun pabucu biraz dama atıldı.

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- MELİH GÖKÇEK: Dinamikti. Enerjikti. Heyecanlıydı. Fakat... O talihsiz dört günde yaşadığı tedirginlik, kendisini Türkiye’nin en metalik yorgunu yaptı. Bakalım toparlayabilecek mi?

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- AZİZ YILDIRIM: Kendisine “Ali Koç” deyin... Hemen “Benim biraz dinlenmem gerekir” diyecektir. Durum bu kadar net.

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- NUSRET: Kebapçı Selahattin bile kendisinden daha aktif... Nusret! Yeni bir tuz serpme biçimi bul. Yoksa halin harap!

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- EMİNE ÜLKER TARHAN: Türkiye’yi kurtarmak üzere yola çıkmıştı. Fakat kendisinden bir daha haber alınamadı. Nerededir acaba? Dağları karlı Erzincan’da falan mı?

Sopalı bezle yer silen Nazlı Ilıcak

BASIN Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 15 aydır cezaevinde tutuklu olan gazeteci Nazlı Ilıcak’ı ziyaret etmiş.

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Nazlı Ilıcak, Pınar Türenç’e demiş ki:

“Hiç yer silmedim ama şimdi koğuşun zeminini sopalı bezle silmeyi öğrendim.”

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Konforlu yaşama Nazlı Ilıcak kadar alışkın birini tanımadım desem yeridir.

Bu nedenle...

Kendisini koğuş zeminini sopalı bezle silerken hayal bile edemedim.

Arda'yı biz delirttik Emre'yi biz delirttik

FUTBOL konusundaki analizlerini pek beğendiğim gazeteci Mehmet Demirkol’un Fanatik’te yazdığı yazıyı mutlaka okuyun.

Türkiye’de futbolun durumunu şahane anlatmış.

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Söylediklerinden altını çizdiğim satırlar şunlar:

- Yetenek delirtme cumhuriyetiyiz.

- Emre’yi delirttik.

- Arda’yı delirttik.

- “Dayı kültürü” var futbolda.

- “İmparator” değil “sporcu” üretmeliyiz.

- Federasyonu eski futbolcu arpalığı olmaktan çıkarmalıyız.

- Federasyonu zengin çocuklarının prestij ve oyun alanı olmaktan çıkarmalıyız.

İdlib sorusu

HANİ Erbil’e doğru gidiyorduk.

Bu İdlib de nereden çıktı?