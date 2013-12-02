Nazlı Ilıcak: Dershaneleri CHP kapatsaydı AKP kıyameti koparırdı

Nazlı Ilıcak, hükümetin dershaneleri kapatmaya yönelik çalışmalarını 'acil davranış' olarak yorumladı. Ilıcak, "Bir şeye taş atarken, bunun eğitimdeki yansımalarını düşünmek lazım. Bu acil davranış, cemaat çatışmasının bir parçası olarak yorumlanabilir. CHP bu kararı alsaydı, AK Parti kıyameti koparırdı" diye konuştu.

Dershane kararı 2000 MGK'sında alındı

2004 MGK'sının dershane kararıyla hiçbir alakası olmadığını da sözlerine ekleyen Ilıcak, daha önceki yazılarında bahsettiği gibi, bunun 2000 MGK'sında 'irticayla mücadele strateji' gereği ortaya çıkarılan bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.