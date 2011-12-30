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Nazlı Ilıcak: BDP ve Zana aklını başına toplasın

BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın 'Kürtler kendi geleceğini kendi tayin etsin' sözlerine Nazlı Ilıcak

30 Aralık 2011 02:00

T24 - BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın "Kürtler kendi geleceğini kendi tayin etsin" sözlerine Nazlı Ilıcak, "BDP'liler ve Leyla Zana aklını başına toplasın" diye yanıt verdi.



CNN Türk'te Dört Bir Taraf programında gündemi değerlendiren Nazlı Ilıcak, Altan Öymen, Nagehan Alçı ve Enver Aysever, Uludere'de yaşananları ve Leyla Zana'nın kısa süre önce tartışma yaratan sözlerini de konuştu.

Leyla Zana, Kürtlerin kendi geleceklerine referandumla karar vermesi gerektiğini savunmuş ve Kanada'nın Quebec bölgesini örnek göstermişti. Zana'nın bu önerisine Sabah yazarı Nazlı Ilıcak çok sert bir eleştiri ile cevap verdi.


'Bugün katliam yarın olaylar'

"Bugün katliam gerçekleşti yarın olaylar çıkacaktır. Türkler ve Kürtler arasındaki kutuplaşma derinleşecektir. Düşmanlıklar aratacaktır. Zana bağımsızlık istiyoruz diyor.


'Bunlar acılı süreçler'

Eğer 5-6 vilayette çoğunluğu Kürtler oluşturuyorsa, ben inanıyorum ki onlar Türkiye'nin çatısı altında kalmak isteyecektir, oradaki Kürk kökenli vatandaşlarımız da istiyorsa; Öcalan'ın başkanlığında güle güle... Ama o zaman ne oluyor? Bunlar acılı süreçlerdir. O zaman mübadele dönemlerini hatırlayacaksınız. Selanikten Türkler kopup gelince, biz de mecburen buradaki Rumları göndermek zorunda kaldık. Böyle süreçler yaşanır.


'Leyla Zana ve BDP aklını başına alsın'

BDP'liler ve Leyla Zana aklını başına toplasın. Sadece 6 vilayette oturanları değil, İstanbul'da, Mersin'de, Ege de oturan Kürt vatandaşlarımızı düşünsün. Etle tırnak gibiyiz. Onların başına ne gelir onu düşünsün..."


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