Nazlı Ilıcak: BDP ve Zana aklını başına toplasın

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'Bugün katliam yarın olaylar'

'Bunlar acılı süreçler'

'Leyla Zana ve BDP aklını başına alsın'



CNN Türk'te Dört Bir Taraf programında gündemi değerlendiren Nazlı Ilıcak, Altan Öymen, Nagehan Alçı ve Enver Aysever, Uludere'de yaşananları ve Leyla Zana'nın kısa süre önce tartışma yaratan sözlerini de konuştu.Leyla Zana, Kürtlerin kendi geleceklerine referandumla karar vermesi gerektiğini savunmuş ve Kanada'nın Quebec bölgesini örnek göstermişti. Zana'nın bu önerisine Sabah yazarı Nazlı Ilıcak çok sert bir eleştiri ile cevap verdi."Bugün katliam gerçekleşti yarın olaylar çıkacaktır. Türkler ve Kürtler arasındaki kutuplaşma derinleşecektir. Düşmanlıklar aratacaktır. Zana bağımsızlık istiyoruz diyor.Eğer 5-6 vilayette çoğunluğu Kürtler oluşturuyorsa, ben inanıyorum ki onlar Türkiye'nin çatısı altında kalmak isteyecektir, oradaki Kürk kökenli vatandaşlarımız da istiyorsa; Öcalan'ın başkanlığında güle güle... Ama o zaman ne oluyor? Bunlar acılı süreçlerdir. O zaman mübadele dönemlerini hatırlayacaksınız. Selanikten Türkler kopup gelince, biz de mecburen buradaki Rumları göndermek zorunda kaldık. Böyle süreçler yaşanır.BDP'liler ve Leyla Zana aklını başına toplasın. Sadece 6 vilayette oturanları değil, İstanbul'da, Mersin'de, Ege de oturan Kürt vatandaşlarımızı düşünsün. Etle tırnak gibiyiz. Onların başına ne gelir onu düşünsün..."