Gazeteci Nazlı Ilıcak, Başbakan Erdoğan'ın ofisinde böcek çıkması olayına ilginç bir yorum yaptı. Yasadışı dinlemelerin ardında Gülen cemaatinin olduğu yönündeki iddiaları yorumlayan Nazlı Ilıcak "Başbakan'ın dinlenmesini sevindirici bile bulabilirim" dediı. "Aman çok korktuk çok şaşırdım demek istemiyorum" diyen Ilıcak, çok büyük bir şeffaflık dönemi yaşandığını kaydetti. Ilıcak "Ben Başbakan'ın izlenmesinden, dinlenmesinden o kadar büyük bir endişe duymuyorum" dedi.

"Başbakan'ın izlenmesinden o kadar büyük bir endişe duymuyorum. İnternete bir kayıt düşerse, o da yapılan bir kötülüğe ilişkinse ben bunu saydamlık adına sevindirici bile bulabilirim" diyen Ilıcak, Erdoğan'ın ofisinde böcek çıkması olayına yapılmış en ilginç yorumlardan birine imza atmış oldu.



Gülen de dinlenmekten korkuyordu



İstanbul'da yaşadığı dönemde Fethullah Gülen'i ziyarete gittiklerinde, onun da dinlenmekten korktuğunu anlatan Ilıcak, yasadışı dinlemeler konusunda Gülen Cemaati'ne gelen suçlamaları red etti. Ilıcak, "topyekün cemaati bu şekilde suçlamak, kendisi yargısız infazdan yakınanlara yakışmıyor" dedi. Yasadışı dinlemelerin GSM operatörlerinden siyasilere karanlık örgütlerden iş adamlarına kadar bir çok odak tarafından yapılabileceğini söyleyen Ilıcak suçun cemaate atılmasının çok yanlış olduğunu vurguladı.



Gülen'in dinlenmeye karşı aldığı ilginç tedbir



Ziyaretleri esnasında tanık oldukları bir detayı da anlatan Nazlı Ilıcak, Fethullah Gülen'in dinlemelere karşı aldığı ilginç tedbiri de canlı yayında paylaştı: "O'nun da bir şelale gibi bir şey vardı. Devamlı su akıyordu. O su sesi onun sesini öylesine bastırıyordu ki yarı dediğini anlıyorduk yarı dediğini anlamıyorduk."