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Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis (2)

Özden ATİK/- İSTANBUL, (DHA) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

16 Şubat 2018 19:09

Özden ATİK/- İSTANBUL, (DHA) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)\'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan,  Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, sabah sanıkların son sözlerini alan mahkeme heyeti müzakeresini tamamladı. Saat 15.15\'te toplanan heyetin kararını Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın okudu. 

TUTUKLU 6 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI 

Kararda, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül\'ün üzerlerine atılı \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçunun sabit görüldüğü belirtilerek TCK\'nin 309/1. maddesi uyarınca tüm sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapislerine karar verildi. 

İNDİRİM UYGULANMADI

Heyet, mahkemedeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti. 

BİR SANIĞA BERAAT

\"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verildi. 

(FOTOĞRAF)


 
 

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