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Nazlı Ilıcak: 7 Haziran'da oyumu HDP'ye vereceğim, çünkü...

'HDP barajın altında kalırsa, temsilde adalet büyük yara alacaktır'

28 Ocak 2015 09:26

Bugün gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, 7 Haziran'da gerçekleşecek olan genel seçimlerde oyunu HDP'den yana kullanacağını açıkadı. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için oy kullanacağını açıklayan Ilıcak, "HDP barajın altında kalırsa, temsilde adalet büyük yara alacaktır. İş bununla da kalmayıp, ülkeyi karıştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürülecektir" ifadelerini kullandı.

Ilıcak'ın Bugün'de "CHP nereye?" başlığıyla yayımlanan (28 Ocak 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

 

Niçin HDP?

 

Halkın Demokrasi Partisi (HDP) artık bağımsızlarla değil parti olarak seçimlere katılacak. Bu önemli bir tercih. Genel Başkan Selahattin Demirtaş, meydan okuyor ve doğru olanı yapıyor.

HDP’nin %10’luk barajı geçmesi, sadece kendilerine değil, bütün Türkiye’ye yarayacaktır. Barajın bir anlamı kalmayacak, düşürülmesi yönündeki çabalar muhtemelen başarıya ulaşacaktır.

Bu kadar erken söylenir mi bilemiyorum ama gerekçeleriyle birlikte, önümüzdeki seçimlerde kime oy vereceğimi açıklıyorum:Selahattin Demirtaş için oy kullanacağım.

Çünkü:

1) Barajın düşürülmesine katkı sağlayacağı için, Türkiye’nin demokratikleşmesinin de önünü açacak bir adım söz konusu.

2) HDP barajın altında kalırsa, temsilde adalet büyük yara alacaktır. İş bununla da kalmayıp, ülkeyi karıştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürülecektir.

3) HDP’nin kazanamadığı milletvekillerinin pek çoğu AK Parti’ye gider. Bir bakarsanız, bu parti, Anayasa’yı tek başına değiştirecek bir çoğunluğa bile kavuşabilir. Bu da Türk demokrasisi açısından hiç de küçümsenmeyecek bir tehdit arz ediyor.

4) HDP’nin barajı aşarak en az 60 milletvekiliyle parlamentoya girmesi ona bir bölgenin değil, Türkiye’nin partisi olma imkânını kazandırır. Bu durum da ülkenin birlik ve bütünlüğüne hizmet eder.

 
 

 

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