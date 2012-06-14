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'Nazlı Ilıcak için bir elma yazısı'

Ahmet Hakan, Nazlı Ilıcak'ın Gülen’in DGM'de yaptığı savunma ile bugünkü Ergenekon, Balyoz davalarındaki savunmalar arasında hiçbir irtibat kurulamayacağını savunmasını eleştirdi

14 Haziran 2012 13:04

Ahmet Hakan

(Hürriyet, 14 Haziran 2012)

 

Nazlı Ilıcak için bir elma yazısı

 

Nazlı Ilıcak, Fethullah Gülen’in DGM’de yaptığı savunma ile bugünkü Ergenekon, Balyoz davalarındaki savunmalar arasında hiçbir irtibat kurulamayacağını savunmuş.
Diyor ki Nazlı Hanım:
“Elmalarla armutlar toplanmaz”.
* * *
Nazlı Hanım için bir “elma artı elma” çizelgesi çıkardım.
Takdim ediyorum:
-  Gülen’in savunmasında geçen “kitap, CD, kaset delil olamaz” cümlesi “elma” ise bugünkü Ergenekon, Balyoz, KCK davalarında geçen “kitap, CD, kaset delil olmaz” cümlesi de “elma”dır.
-  Gülen’in savunmasında geçen “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi “elma” ise bu ilkenin bugünkü davalarda en fazla vurgulanan ilke olması da “elma”dır.
-  Kasetle, kitapla, defterle, CD ile suçlanan Fethullah Gülen “elma” ise ders notlarıyla, özel notlarıyla, kitaplarıyla, defterleriyle 8 aydır içeride tutulan Büşra Ersanlı da “elma”dır.
-  Gülen’in savunmasında geçen “CD’lere sonradan eklemeler yapılabilir” cümlesi “yeşil elma” ise Balyoz’da geçen “CD’lere eklemeler yapıldı” cümlesi “kıpkırmızı elma”dır.
-  Gülen’in savunmasında vurgulanan masumluk karinesi “elma” ise, bugünkü savunmalarda vurgulanan masumluk karinesi de taş gibi “elma”dır.
-  Gülen’in savunmasında dile getirdiği “şüphe altındaki kişiler hakkında suçlayıcı yayın yapılamaz” ilkesi “elma” ise, bugün “şüphe altında” bulunan kişilerin “bize peşinen suçlu muamelesi yapamazsınız” çıkışı da olgun ve kıvamında bir “elma”dır.

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