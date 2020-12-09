Nazlı Çelik'ten suç duyurusu: Özel hayatım ihlal edildi

Star Ana Haber sunucusu Nazlı Çelik, özel hayatının ihlal edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; sunucu Nazlı Çelik, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre; 27 Kasım günü bir sosyal medya hesabında video paylaşıldı. Videoda Çelik'in aile bireylerinin kimlik bilgileri ve açık adresleriyle birlikte, sunucu hakkında da hakaret ve tehdit içerikli sözler vardı.

Çelik, oturduğu ikametin açık adresinin paylaşılarak özel hayatının ihlal edildiğini, ailesinin bilgilerinin paylaşılarak kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak yayıldığını ve hedef haline getirildiğini ileri sürdü.

43 yaşındaki Nazlı Çelik'in bilgilerinin yer aldığı video, Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Alınan kararda video ile Çelik'in kasıtlı olarak kişisel haklarının ihlal edildiği, hedef haline getirildiği ve sarf edilen sözlerin fikir düşünce özgürlüğü kapsamında olmadığı anlaşıldı.

Çelik'e karşı işlenen suçun failinin tespit edilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.