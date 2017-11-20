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Nazimiye kırsalında PKK'lı teröristlerin yaşam malzemeleri bulundu

TUNCELİ, (DHA) - Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nazımiye ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi

20 Kasım 2017 19:36

TUNCELİ, (DHA) - Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nazımiye ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi. 
Tunceli Valiliği\'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK\'lı teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla Nazimiye kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda 600 metre kablo, 200 metre branda, 100 metre naylon, 108 litre sıvı yağ, 80 kilo gram şeker, 72 kilo gram zeytin, 54 kilo gram salça, 20 paket hazır çorba, 13 kiloluk gram çay, 13 çift ayakkabı, 1 poşu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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