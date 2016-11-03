T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazım'ın şiiri yine yasaklı; Fethiyespor'un pankartına ceza!

Fethiyespor, Amedspor maçına “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim” yazılı pankartla çıkmıştı

03 Kasım 2016 21:04

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 2’nci Ligi Beyaz Grup’ta pazar günü kendi sahasında oynadığı Amed Sportif maçına Nazım Hikmet’in, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim” dizelerinin yazılı olduğu pankartla çıkan Fethiyespor’a 5 bin TL ceza kesti.

PFDK, Fethiyespor’a müsabakaya izinsiz pankartla çıkıp talimatlara aykırı davrandığı gerekçesiyle 5000 TL ceza verdi.

Spor Toto 2’nci Lig'te mücadele eden Fethiyespor, Amedspor’u kendi evinde ağırladığı maça Nazım Hikmet'in ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine. Bu hasret bizim…’ dizelerinin bulunduğu bir pankart ile çıkmıştı.

Karşılaşma Amedspor'un galibiyeti ile sona ermişti.

ETİKETLER

fethiyesporamedspornazım hihmetpankart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24