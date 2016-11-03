Nazım'ın şiiri yine yasaklı; Fethiyespor'un pankartına ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 2’nci Ligi Beyaz Grup’ta pazar günü kendi sahasında oynadığı Amed Sportif maçına Nazım Hikmet’in, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim” dizelerinin yazılı olduğu pankartla çıkan Fethiyespor’a 5 bin TL ceza kesti.



PFDK, Fethiyespor’a müsabakaya izinsiz pankartla çıkıp talimatlara aykırı davrandığı gerekçesiyle 5000 TL ceza verdi.



Spor Toto 2’nci Lig'te mücadele eden Fethiyespor, Amedspor’u kendi evinde ağırladığı maça Nazım Hikmet'in ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine. Bu hasret bizim…’ dizelerinin bulunduğu bir pankart ile çıkmıştı.



Karşılaşma Amedspor'un galibiyeti ile sona ermişti.