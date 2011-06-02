-NAZIM KAYNAK YARGITAY'IN YENİ BAŞKANI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığına 6. Hukuk Dairesi Başkanı Nazım Kaynak, ilk turda aldığı 197 oyla seçildi. Yargıtay Başkanlığı için bugün Yargıtay Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. Yapılan seçimde 5. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Ceylani Tuğrul, 6. Hukuk Dairesi Başkanı Nazım Kaynak, 18. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selim, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından emekli olan Abdurrahman Yalçınkaya ile 8. Hukuk Dairesi Üyesi Selamet İlday Yargıtay Başkanı seçilebilmek için yarıştı. Seçimde, Nazım Kaynak 197, Ahmet Ceylani Tuğrul 75, Abdurrahman Yalçınkaya 40, Selamet İlday 35, Ali Selim ise 18 oy aldı. Seçimde 5 boş, 5 de geçersiz oy sayıldı. Kaynak, Yargıtay Başkanlığı'nda yaş haddinden emekli olacağı 5 Mayıs 2012 tarihe kadar görev yapacak. -NAZIM KAYNAK'IN ÖZGEÇMİŞİ- Nazım Kaynak, 5 Mayıs 1947'de Afşin'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1970 yılında mezun olan Kaynak, Elbistan hakim adayı olarak mesleğe başladı. Tutak, Göynük, Yerköy Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunan Kaynak, 1996 yılında Yargıtay Üyeliğine, 2009 yılında Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi. Kaynak, evli ve iki çocuk babası.