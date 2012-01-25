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Nazım Hikmet'e yasak var mı?

CHP'li Turgut Dibek, Başbakan'a, “Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Aziz Nesin gibi edebiyatçılarımızın kitapları yasaklı mı?” diye sordu.

25 Ocak 2012 02:00

 


Hülya Karabağlı


T24/ ANKARA - Edebiyat dünyasında yasaklı kitaplar tartışılıyor. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Başbakan Tayyip Erdoğan’a’, “Kitapları yasaklananlar arasında Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Saik Fait Abasıyanık, Aziz Nesin gibi dünyaca ünlü edebiyatçılarımız var mıdır? Yasak yayınları var ise, hangi kitapları yasaklanmıştır?” diye sordu.


Dibek’in TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde sorular şöyle:


- Türkiye’de kaç yazarın, kaç kitabı ve yayını yasaklıdır? Bu kitapların kaçı yabancı yazarlarındır?


- 2002’den bu günü kaç kitap ve yayın yasaklanmıştır?


- Yasaklanan kitapların türler itibari (Roman, öykü, deneme, şiir vs.) ile sayıları nelerdir?


- Yasaklanan kitapların yasak gerekçeleri itibari ile sayıları nelerdir?


- Kitapları yasaklananlar arasında Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Saik Fait Abasıyanık, Aziz Nesin gibi dünyaca ünlü edebiyatçılarımız var mıdır? Yasak yayınları var ise, hangi kitapları yasaklanmıştır?


- Kitapları yasaklananlar arasında Karl Marks, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Charles Darwin, Adolf Hitler gibi dünya siyasetinin önemli aktörleri var mıdır? Yasak yayınları var ise, hangi kitapları yasaklanmıştır?



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