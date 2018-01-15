Çankaya Belediyesi’nce geçtiğimiz yıl eylül ayında açılan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin bahçesine dikilen Nâzım Hikmet ve Zülfü Livaneli anıt heykelinin açılışı yapıldı.

Ev sahipliğini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yaptığı anıtın açılışına sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, Nâzım Hikmet Vakfı Başkanvekili Kıymet Coşkun ile sanatseverler katıldı. Açılış öncesi mini konserde “Karlı Kayın Ormanı, Ceviz Ağacı, Mavi Liman ve Ey Özgürlük” parçaları seslendirildi. Başkan Taşdelen, “İki değerimizin anıtını açmanın onurunu yaşıyoruz. Çankaya’nın bu en güzel kültür merkezine Zülfü Livaneli ismini verdik ve üç ayda 10 bin 700 sanatsever geldi. Çankaya’da Nazım Hikmet’in ilk anıtı bu” dedi. Livaneli de şöyle konuştu: “Bizim en büyük silahımız kültür. ‘Biz’ derken dünyada insanlık değerlerine ve halkların emeğine, birlikteliğine, kardeşliğine değer ve önem veren kitleleri kastediyorum. Kültür bizimdir, Nazım bizimdir, onur, namus bizimdir ve bu değerler insanlıktan hiçbir zaman silinemez. Bu heykel bir daha bunu anlatıyor.”