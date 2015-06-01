Nazım Hikmet Vakfı'nın 116 yıllık tarihi binası boşaltılarak AVM yapılmak isteniyor!

Nâzım Hikmet Vakfı, kiracısı olduğu 116 yıllık tarihi binasından diğer kiracılarla birlikte çıkarılıyor. 20 yıldır faaliyetlerini Beyoğlu'nda bulunan tarihi binasında sürdüren Nâzım Hikmet Vakfı'ndan yapılan açıklamada binanın AVM yapılmak istendiği vurgulandı.

Vakıf, söz konusu gelişmeleri protesto etmek için Nâzım Hikmet'in 52. ölüm yıldönümü olan 3 Haziran 2015 günü saat 11:00 'de bütün Nâzımseverleri ve demokrat kamuoyunu ellerinde kırmızı karanfillerle vakıf binasında toplanmaya çağırdı.

Nazım Hikmet Vakfi Adres:

Sıraselviler Cad. No:10 Kat:1 Taksim - İstanbul

Tel: 0212 252 63 15 - 0533 499 04 79

nazimhikmetvakfi@turk.net