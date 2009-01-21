Nazım Hikmet Müzesi için kanun teklifi

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Nazım Hikmet Müzesi kurulması için kanun teklifi verdi.



TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, "Dünyaca ünlü Türk şairi Nazım Hikmet Ran'ın anısının sürekli yaşatılması için, Türk ve dünya edebiyatına yaptığı katkıların unutulmaması amacıyla kişisel eşyalarının da bulunduğu bir Nazım Hikmet Müzesi" kurulmasını öngörüyor.



Teklife göre Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'da kurulacak. Müze kurulacak yerde gerekirse kamulaştırmaya gidilecek. Müzeye katkı sağlayacak kişi, kurum ve kuruluşların koordinasyonunu Bakanlık ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı yapacak.



Müze kurulması için gerekli ödenek, Maliye Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına aktarılacak.

