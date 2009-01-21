T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nazım Hikmet Müzesi için kanun teklifi

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Nazım Hikmet Müzesi kurulması için kanun teklifi verdi.

21 Ocak 2009 02:00

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Nazım Hikmet Müzesi kurulması için kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, "Dünyaca ünlü Türk şairi Nazım Hikmet Ran'ın anısının sürekli yaşatılması için, Türk ve dünya edebiyatına yaptığı katkıların unutulmaması amacıyla kişisel eşyalarının da bulunduğu bir Nazım Hikmet Müzesi" kurulmasını öngörüyor.

Teklife göre Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'da kurulacak. Müze kurulacak yerde gerekirse kamulaştırmaya gidilecek. Müzeye katkı sağlayacak kişi, kurum ve kuruluşların koordinasyonunu Bakanlık ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı yapacak.

Müze kurulması için gerekli ödenek, Maliye Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına aktarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24