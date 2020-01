Nâzım Hikmet, mezarı başında anıldı

Şair Nâzım Hikmet, 53. ölüm yıldönümünde Moskova'da Novodeviçi Mezarlığı'nda, kabri başında anıldı.

Nâzım Hikmet 53 yıldır yok: Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını, ben hasretlerin...

Sputnik’in haberine göre, Rus Türk İş adamları Birliği'nin (RTİB) organize ettiği anma töreni sabah ilk olarak ünlüler mezarlığı olarak bilinen Novodeviçi Mezarlığı'nda yapılan anma töreniyle başladı.

RTİB Nazım Hikmet Anma Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır, şöyle konuştu:

"Yıllardır güzel bir gelenek olarak 3 haziranlarda burada buluşuyoruz. Nazım'dan güç alarak, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun mücadele etmeye, direnmeye, hayatı daha iyiye, daha güzele dönüştürmeye azmediyoruz. Yıllardır ortak paydamız, dostluk köprümüz Nazım'ın huzurunda hep Türkiye-Rusya dostluğunun kazanımlarını alkışlayarak, herkesin imrendiği işbirliği ortamını överek ve alkışlayarak toplandık.

"Duvarların yıkıldığı, vizelerin kalktığı, bahar havası yaşadığımız günlerde rahatça Türkiye'den gelen pek çok dostumuz bu yıl aramızda değil. Nazım'ın hayatından, mücadelesinden, şiirlerinden feyz alarak bu zorlukları aşacağımıza yürekten inanıyorum."

"Unutmayacağımız şey Türk ve Rus halklarının birbirine sevgisi"

Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaslan da 25 yıldır bulundukları Rusya'da 20 yıldır Nazım için toplandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Her gelişimizde daha ilk geldiğimiz günkü gibi heyecanlanıyoruz. Sanatın mimarı Nazım Hikmet'in karşısında olarak. Yani dediğim gibi vizeler, iş hayatı, sorunlar hep vardı ve biz bunları her zaman görüyoruz. Ama unutmayacağımız bir şey var o da Rus ve Türk halklarının bir birine olduğu sevgidir. Güzel günler göreceğiz. Evet, zaman doğru zaman ama şöyle düşünmemiz lazım şimdi bir Arap Baharı'ndan dünyanın geçtiği söyleniyor. Adı nasıl bahar ise biz üşümekten donduk vallahi ve dünya değişiyor ve bu değişime sebebiyet var ve bunların belli planları var. Çocuklar sahillere vuruyor. Bunların hesabı politika hesabımı? Bunların hesabını kimler verecek? Hayır kimseyi kandıramayız. Bunlar başka hesaplardır. Bunlar hak hesabı değil, hat hesabıdır ve bunlarda petrol hatlarıdır biz bunların hepsini biliyoruz. Milyonlarca insan evinden oldu ve yüzbinlerce insan öldü. Bunlar bizim acılarımız fakat hiçbir zaman umudumuzu kaybetmek yok. Çünkü ne diyor güneşin ve özgürlüklerin şairi vatansever; vatanı öyle bir seviyor ki bu vatan için her şeyini verebilirdi."

Anma etkinlikleri kapsamında Moskova'ya gelen Kardeş Türküler grubu da Nazım Hikmet'in yazdığı ve Zülfü Livaneli'nin bestelediği ‘Karlı Kayın Ormanı' şarkısını Livaneli ve törene katılanlar ile birlikte şairin mezarı başında söyledi.

Yazar ve belgeselci Nebil Özgentürk ise "Ali Galip Bey az önce söyledi ortalık yangın yeri diye, ama Nazım şu yangın yerini söndürmek için yine bir kova su döktü. Bu olaylardan sonra ilk kez böyle bir program düzenleniyor ve bunu yine Nazım gerçekleştirdi. Daha yeni seslenen şarkı burada yazılmış bir şiir ve İsveç'te bestelenmiş bir şarkı insanın gerçekten de duygulanmaması elde değildir" dedi.



"Türkiye'de biri Nazım dediği zaman..."





Son olarak kürsüye gelen Zülfü Livaneli ise şunları söyledi:

"Mezarın üzerinde tek bir isim var oda Nazım, biz de ona Nazım deriz. Türkiye'de biri Nazım dediği zaman binlerce Nazım arasında hangi Nazım olduğunu hemen anlarız. Nasıl ki Yunus dediğimiz zaman Yunus Emre'nin, Karacaoğlan'ın, Pir Sultan'ın ve Köroğlu gibi Nazım da isminin başına belirti istemeyenlerdenmiş. Adamın adının başına hiçbir tekil konulmaz çünkü hangi tekili koysak makamının yanında küçük kalır. Nazım'a kimse siz demez her zaman sen der çünkü ancak büyük insanlara ve çok sevilen insana sen denir. Büyük bir şairimiz demişti ki milletler büyük şairi ile nefes alır evet biz de Nazım ile nefes alıyoruz."