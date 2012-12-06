Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Tommiks artık yasak değil

Marx, Lenin, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Said-i Nursi ve Mahir Çayan'ın da aralarında bulunduğu şair ve yazarlara ait 453 kitapla ilgili yasak, 63 yıl sonra kaldırıldı. Yasağı kaldırılan kitaplar arasında 1961 tarihli Tommiks çizgi romanı da bulunuyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ''Üçüncü Yargı Paketi'' kapsamında yeniden değerlendirilmesi için gönderdiği "Yasaklı Yayınlar Listesi"yle ilgili incelemeyi tamamladı.

Habertürk gazetesinin haberine göre; Basın Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kayral, 453 kitap, 645 gazete, dergi, broşür ve pankart üzerindeki yasağın kaldırılmasına karar verdi.

Savcı Kayral, kararının gerekçesinde 3. Yargı Paketi’ndeki düşünce ve ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.

"Yasaklamaların kaldırılması, toplumda yeni bir beyaz sayfa açacaktır" diyen Başsavcı Kayral, "İfade hürriyetinin birçok farklı hürriyetten oluşan bir bütün olduğunu kimseye anlatamıyorsak kralın çıplak olduğunu bilmemizin bir önemi olmaz" ifadelerini kullandı.

Kararla birlikte Said-i Nursi'nin "Tarihçe-i Hayat"ı, Marx’ın "Komünist Manifesto"su, Lenin'in "Devlet ve İhtilal"i, Mahir Çayan'ın "Toplu Yazılar"ı, Aziz Nesin'in "Azizname"si, Nazım Hikmet'in "Bütün Eserleri" ile 1961 tarihli "Tommiks" çizgi romanının da aralarında bulunduğu kitaplarla ilgili 63 yıllık yasak da kalkmış oldu.