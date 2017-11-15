Nazillli'de başkandan bayrağı düzelten gençlere teşekkür

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Uzun Çarşı\'da rüzgardan kıvrılan bayrağı düzelten 3 lise öğrencisini makamında ağırladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçen 10 Kasım\'da, Uzun Çarşı girişinde asılı olan ve rüzgardan kıvrılan Türk bayrağını düzelten Nazilli Endüstri Meslek Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencileri Ömer Alkan, Mehmet Ergen ve Mehmet Özen ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Okul Müdürü İsmail Şimşek ve o anları görüntüye alarak sosyal medyada paylaşan Ümit Vural\'ı makamında ağırladı. Öğrencilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür edip, hediye veren Başkan Haluk Alıcık, \"Çocuklarımız bayrağı düzeltirken çekilen kamera görüntülerini izledim. Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden öğrencilerimizi bulmasını istedim. Pırıl pırıl 3 gencimizle bu vesile ile tanışmış olduk. Türk evladı olarak kendilerine yakışanı yaptılar. Onların alınlarından öpüyorum\" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Alıcık\'a kendilerini ağırladığı için teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, öğrencileri yetiştiren ailelerine sevgi ve saygılarını iletti. Bayrağı düzelten lise öğrencisi gençler ise \"Okuldaki dersimize yetişmeye çalışırken bayrağımızın kıvrıldığını gördük. Kimseye aldırış etmeden arkadaşımızı yukarı kaldırdık ve bayrağımızı düzelttik. Bayrağımızın tekrar düzelmesini beklememize gerek yok biz her zaman düzeltiriz\" dedi.



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