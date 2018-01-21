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Spor

Nazilli'ye Fenerbahçe'den takviye

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

21 Ocak 2018 20:25

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarıya Kahramanmaraşspor beraberliği ile başlayan Nazilli Belediyespor, Fenerbahçe\'nin genç forveti Görkem Bitin\'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerin U21 takımında görev yapan 19 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralandı. Nazilli Belediyespor\'un yeni başkanı Özgen Türker, ligin ikinci yarısı için iyi bir kadro kurduklarını belirterek, \"Son olarak Fenerbahçe\'den forvet oyuncusu Görkem Bitin ile anlaşma sağladık. İki oyuncu daha alıp transferi kapatacağız\" dedi. 
 

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