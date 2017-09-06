Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluş töreninde dayak krizi (2)

AYDIN GAZETECİLER CEMİYETİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü etkinliklerinde, MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'e yer ayrılmaması yüzünden olay çıktı. Zefer Keskin\'in, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'e yumruk ve tekme atması kameralar tarafından görüntülendi. Demir, baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırılırken, MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin\'in olayı görüntüleyen basın mensuplarına \"Haber çıkarsa önce aklınızı, sonra canınızı alırım\" dediği duyuldu. Bu sırada çevredekiler müdahale ederek olayların daha da büyümesini engelledi. MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin ile belediye yetkililerinin gazetecilere karşı tutumunu protesto için basın mensupları tören alanını terk etti.

Yaşanan olayın ardında bugün akşam saatlerinde Aydın Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu Başkanı (AGC) Semra Şener, yazılı basın açıklaması yaptı. Basına yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini belirtilen açıklama şöyle:

\"24 saat içerisinde Aydın\'da basın mensuplarının maruz kaldığı tehdit ve kötü muamele, kelimelerle anlatılmayacak dereceye ulaşmıştır. Bu düşündürücü ve üzücüdür. Nazilli kurtuluş günü etkinlikleri sırasında Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'in protokol krizi bahane edilerek darp edilmesi, ardından da olayı görüntüleyen gazetecilerin tehdit edilmesi kabul edilebilir bir tavır ve davranış değildir. MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin, olaydan sonra gazetecilerden özür dileyip helallik istese de bu yaptığını unutturmaz. Yaşanan olayın dünyanın her yerinde haber değeri vardır ve gazeteciler de görevlerini yapmışlardır. Türkiye\'nin en köklü partilerinden olan Milliyetçi Hareket Partisinin milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığına büyük zarar veren bu ve bunun gibi olaylar, siyaset kurumunu da yıpratmaktadır. Her ikisi de kamu adına görev yapan politikacılar ve basın mensuplarının bu tür talihsiz olaylarla anılması Türk siyaseti adına da kabul edilebilir değildir. Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak, herkesi görevini kendi sınırları içerisinde yapması konusunda uyardığımızı, bugün yaşanan olayın bir daha tekrarlanmaması konusunun da ısrarla takipçisi olacağımızı hatırlatırız. Öncelikle protokol krizi bahane edilerek darp edilen Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'e ve olay sorası görevini yapan gazeteci meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gazetecilik, hiç kimsenin tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyecek kadar şerefli bir meslektir.\"

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

