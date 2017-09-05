T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluş töreninde dayak krizi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinliklerinde, MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin'e yer ayrılmaması yüzünden olay çıktı

05 Eylül 2017 19:35

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü etkinliklerinde, MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'e yer ayrılmaması yüzünden olay çıktı. Zefer Keskin\'in, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'e yumruk ve tekme atması kameralar tarafından görüntülendi. Baygınlık geçiren Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Nazilli\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü törenleri, bugün saat 08.00\'da top atışlarıyla başladı. İstasyon Meydanı\'nda Atatürk Anıtı önünde başlayan törende, Kaymakam İbrahim Küçük tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Balcı, İlçe Garnizon Komutanı İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samet Demet, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamın Daşdemir, Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve gaziler ile resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Konuşma yapan Başkan Haluk Alıcık, \"Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile Nazilli\'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz\" dedi.
İstasyon Meydanı\'nda Atatürk anıtına çelenk konulması ve konuşmaların ardından Nazilli\'nin Kurtuluş Savaşı Kahramanları Demirci Mehmet Efe ve Hacı Süleyman Efendi ile birlikte Nazillili Şehitler ve Gaziler, Nazilli Eğriboyun Mezarlığındaki mezarları başında anıldı.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ DÖVÜLDÜ
Nazilli Belediyesi hizmet binası önündeki törende MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'e yer ayrılmaması olaya neden oldu. MHP Nazilli İlçe yöneticilerinden bir grup, protokolde teşkilat başkanlarına yer ayrılmadığı için Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'i çağırarak konuşmak istedi. Tören sırasında gelmek istemeyen Fatih Demir, MHP Nazilli İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin ısrarlı çağrısı üzerine belediye binasına gitti.
MHP\'liler de peşinden giderken, çıkan sözlü tartışmanın ardından MHP İlçe Başkanı Keskin, Fatih Demir\'e tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar, gazeteciler tarafından görüntülenirken, Fatih  Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GAZETİCİLER DE NASİBİNİ ALDI
MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin\'in, olayı görüntüleyen basın mensuplarına \"Haber çıkarsa önce aklınızı, sonra canınızı alırım\" dediği duyuldu. Bu sırada çevredekiler müdahale ederek olayların daha da büyümesini engelledi.
MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin ile belediye yetkililerinin gazetecilere karşı tutumunu protesto için basın mensupları tören alanını terk etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHAAYDIN NazilliMHP NazilliBaşkanı Zafer KeskinZefer Keskin Nazilli Belediyesi KültürSosyalMüdürü Fatih DemirBaygınlıkDemirNazilliMeydanı Atatürk AnıtıKaymakamKüçükAtatürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24