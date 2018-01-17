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Spor

Nazilli'den savunmaya takviye

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

17 Ocak 2018 17:37

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Etimesgut Belediyespor\'dan eski stoperi Nuh Aşkın\'la prensipte anlaştı. 27 yaşındaki savunmacının 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
27 yaşındaki defans oyuncusu ilk yarıda Başkent ekibinde ligde 6, kupada 1 maçta oynadı. Fenerbahçe\'de profesyonel olan ve Turgutluspor, Gaziosmanpaşa, Konya Anadolu Selçukspor ile Pazarspor\'da oynayan Nuh, 2015-16 sezonunda Nazilli ekibi için ter döktü.
Öte yandan yolların ayrıldığı sol bek Nurettin Kayaoğlu ise Bandırmaspor\'la anlaştı.

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