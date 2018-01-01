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Spor

Nazilli'den Berk atağı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

01 Ocak 2018 16:12

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ara dönemde Keçiörengücü\'nden kaleci Kıvanç, Pendikspor\'dan sol bek Onur, Kozan Belediyespor\'dan orta saha Abdulsamet Can, Amed Sportif\'ten sağ bek Mazlum Demir ve Çatalcaspor\'dan orta saha Samet Bülbül ile anlaşan siyah-beyazlıların, Altınordu\'dan genç oyuncu Berk Erel\'i de renklerine bağlayacağı öğrenildi. Orta alanda görev yapan 20 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda girişimlere başlayan Nazilli Belediyespor\'un, Altınordu ile prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.

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