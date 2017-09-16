Nazilli'deki çifte cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde iki kardeşin pompalı tüfekle öldürülmesi ile ilgili aranan cinayet şüphelisi 2 kardeşten Fuat D. polis tarafından İzmir\'de yakalandı.

Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, geçen 22 Ağustos\'ta, saat 17.00 sıralarında, iki kişinin cesedi bulundu. Polis tarafından yapılan kontrolde, ölen kişilerin Erhan Herdem (26) ve ağabeyi Ercan Herdem (28) olduğu belirlendi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, cinayetin aydınlatılması için özel ekip oluşturdu. Soruşturmada cinayet şüphelilerinin Fuat D. ve ağabeyi Vedat D. olduğu belirlendi. Aranan Fuat D.\'nin İzmir\'de bulunduğunu tespit eden ekipler, dün saat 23.00\'te operasyon düzenledi. Yakalanan Fuat D., Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Fuat D.\'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Diğer şüpheli Vedat D. aranırken, cinayet nedeni ve soruşturmanın sürdürülüyor.

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