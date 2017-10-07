Nazilli'deki çifte cinayetin diğer şüphelisi de yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde iki kardeşin pompalı tüfekle öldürülmesi ile ilgili aranan bir diğer cinayet şüphelisi Fuat D., de yakalandı.

Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, geçen 22 Ağustos\'ta, saat 17.00 sıralarında, iki kişinin cesedi bulundu. Polis tarafından yapılan kontrolde, ölen kişilerin 26 yaşındaki Erhan Herdem ve ağabeyi 28 yaşındaki Ercan Herdem olduğu belirlendi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, ekipleri cinayetin aydınlatılması için özel ekip oluşturdu. Soruşturmada cinayet şüphelilerinin Fuat D. ve kardeşi Vedat D. olduğu belirlendi. Aranan Vedat D., İzmir\'de kız arkadaşı Nihan B. ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen Vedat D. ve Nihan B. tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Grup Amirliği ekipleri, aranan diğer cinayet şüphelisi Fuat D.\'yi, kız arkadaşı Handan Z. ile birlikte Karacasu İlçesi\'ndeki evinin önünde yakalayarak gözaltına aldı. İki şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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