T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nazilli'de zeytinlik yangını

NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde çıkan yangında 20 dekarlık zeytinlik ve tarım alanı zarar gördü

21 Ağustos 2017 04:07

NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde çıkan yangında 20 dekarlık zeytinlik ve tarım alanı zarar gördü.
İsabeyli Mahallesi Çamlık Mevkii\'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 1 yangın söndürme helikopteri havadan, 1 su tankeri, 2 arazöz ve 13 yangın söndürme işçisi de karadan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 20 dekarlık zeytinlik ve tarım arazisi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NAZİLLİ Aydın DHAAYDIN NazilliMahallesiMevkiiYükselenEkiplerinYangındaYangınınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24