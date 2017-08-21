Nazilli'de zeytinlik yangını

NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde çıkan yangında 20 dekarlık zeytinlik ve tarım alanı zarar gördü.

İsabeyli Mahallesi Çamlık Mevkii\'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 1 yangın söndürme helikopteri havadan, 1 su tankeri, 2 arazöz ve 13 yangın söndürme işçisi de karadan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 20 dekarlık zeytinlik ve tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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