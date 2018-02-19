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Spor

Nazilli'de Yavuz umudunu kaybetmiyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)  TFF 2

19 Şubat 2018 14:50

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) 

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor\'a deplasmanda 2-1 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, takımından umutlu olduğunu söyledi.
Konya deplasmanında her iki yarıda da üstün bir oyun sergilediklerini anlatan Yavuz, \"Maçta öne geçmeyi başardık ancak birçok pozisyonu değerlendiremedik. Maalesef futbolda iyi oynayana değil kazanana 3 puan veriyorlar\" dedi.
Maçta hatalı goller yiyen kaleci Onur Bulut\'a sahip çıkan Yavuz, \"Yediğimiz golleri bireyselleştirmiyorum. Onur bu zamana kadar çok kritik maçlarda önemli kurtarışlar yaptı. Golleri Onur değil bütün takım yedi. Kalecimizle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Her şey daha güzel olacak. Bu yenilgiyi telafi edeceğiz\" diye konuştu.

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