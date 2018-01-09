Nazilli'de Yavuz takımdan memnun

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci devre hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Nazilli Belediyespor\'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Ara transferde 10 futbolcuyu renklerine dahil ettiklerini belirten Ahmet Yavuz, \"Futbolcularımızın hırslı ve azimli çalışmalarından memnunum. Antalya\'da başarılı geçen ilk etap kampımızın ardından 2\'nci etap kamp programımız da yoğun geçecek. Kahramanmaraşspor maçı ile lige iyi başlayıp birlik ve beraberlik içinde Nazilli Belediyespor\'u hak ettiği yere getireceğiz\" yorumunu yaptı.