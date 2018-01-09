T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli'de Yavuz takımdan memnun

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz takımın performansından memnun olduğunu söyledi

09 Ocak 2018 18:03

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci devre hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Nazilli Belediyespor\'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Ara transferde 10 futbolcuyu renklerine dahil ettiklerini belirten Ahmet Yavuz, \"Futbolcularımızın hırslı ve azimli çalışmalarından memnunum. Antalya\'da başarılı geçen ilk etap kampımızın ardından 2\'nci etap kamp programımız da yoğun geçecek. Kahramanmaraşspor maçı ile lige iyi başlayıp birlik ve beraberlik içinde Nazilli Belediyespor\'u hak ettiği yere getireceğiz\" yorumunu yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHATFFLig Beyaz GrupAntalyaNazilli Belediyespor Teknik Direktör Ahmet YavuzAraAhmet YavuzKahramanmaraşsporNazilli Belediyespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24