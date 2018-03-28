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Nazilli'de uyuşturucuya 5 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı

28 Mart 2018 13:13

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2\'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen 5 şüpheliyi teknik takibe aldı. Operasyon için harekete geçen ekipler F.A., Y.K. Ş.M. M.Z.B. ve Ü.D. adlı 2\'si kadın 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 14.5 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 5 yeşil reçeteyle satılan hap, 1 hassas terazi ve 3 uyuşturucu içme aparatının ele geçirildiği belirtildi. Grubun Denizli\'de de faaliyet gösterdiğinin belirlendiği kaydedildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca zanlıların yakınları, adliye bahçesinde gazetecilere saldırı girişiminde bulundu.

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