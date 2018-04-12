Nazilli'de uyuşturucuya 3 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 3 kişi, bir miktar uyuşturucuyla gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen H.A., S.G. ve E.G.\'yi gözaltına aldı. Zanlıların üst aramasında 4.55 gram eroin, 2.06 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A., tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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