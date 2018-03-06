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Nazilli'de uyuşturucuya 3 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 53 gram esrar ve 1,74 gram eroin ele geçirildi

06 Mart 2018 16:25

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 53 gram esrar ve 1,74 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1\'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları M.K., H.G. ve M.Y. isimli şüphelileri operasyonla yakaladı.  Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda, 53 gram esrar ve 1,74 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan M.K. tutuklandı, H.G ve M.Y. ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

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