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Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı

16 Ocak 2018 13:59

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine karşı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir miktar metamfetamin  ele geçirilirken, İ.Ö., Z.O., D.O. ve İ.A. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlıların 4\'ü de tutuklandı.

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