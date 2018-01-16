Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine karşı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, İ.Ö., Z.O., D.O. ve İ.A. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlıların 4\'ü de tutuklandı.

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