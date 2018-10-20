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Nazilli'de uyuşturucu taciretine 2 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilerin evine yapılan baskında, eroin ve metamfetamin ele geçirildi

20 Ekim 2018 18:11

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilerin evine yapılan baskında, eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün sabah, uyuşturucu madde sattığı belirlenen M.C ve D.A.\'nin evine operasyon yaptı. Narkotik köpeği \'Mişa\'nın da katıldığı aramada, evde 13.20 gram metamfetamin, M.C.\'nin üstünde ise 139.23 gram eroin bulundu. M.C ve D.A gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 zanlı da tutuklandı.

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