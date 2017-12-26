Nazilli'de sobadan zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3\'ü kardeş 4 çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Nazilli\'de, Asiye Yağmur Doğun (9), dün Dumlupınar Mahallesi 210 Sokak\'taki evlerine ziyarete gittiği kuzenleri Aybar Kara (12), Kardelen Kara (9) ve Rabia Kara (15) ile bir süre oyun oynayıp, televizyon izledi. Ardından 4 çocuk sobanın bulunduğu odada birlikte uyudu. Çocuklar, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah diğer odalarda uyuyan yakınları tarafından yarı baygın halde bulunan 4 çocuk, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.