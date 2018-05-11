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Spor

Nazilli'de Reşo listede

NAZİLLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e düşmenin acısını yaşayan Nazilli Belediyespor'da göreve devam edip gelecek sezonun çalışmalarına başlayan yönetimin Zonguldak Kömürspor'un sol beki Reşo Akın'ı kadroya dahil etmek istediği öğrenildi

11 Mayıs 2018 15:13

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düşmenin acısını yaşayan Nazilli Belediyespor\'da göreve devam edip gelecek sezonun çalışmalarına başlayan yönetimin Zonguldak Kömürspor\'un sol beki Reşo Akın\'ı kadroya dahil etmek istediği öğrenildi. 
Kiralık oynadığı Zonguldak ekibinde 22 maçta görev alıp, 1 gol kaydeden 21 yaşındaki genç savunmacının bonservisi Aytemiz Alanyaspor\'da bulunuyor. Geçen sezon Aydınspor 1923\'te kiralık oynayan Reşo\'nun gelecek sezon Nazilli\'de forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi. 
 

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