Nazilli'de Rahvan At Yarışları heyecanı yaşandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'da, Nazilli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen tarihi 5. Rahvan At Yarışları, Nazilli Sümer Sahası yanındaki koşu pistinde düzenlendi. Anadolu\'nun çeşitli yerlerinden yaklaşık 200 at, kupa için kıyasıya mücadele etti.

Nazilli Rahvan At Yarışları Kulübü ile Nazilli Belediyesi tarafından bu sene 5\'incisi düzenlenen Rahvan At Yarışları, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi girişinde oluşturulan koşu pistinde gerçekleştirildi. Türkiye\'nin dört bir yanından 200 at ve jokeyin katıldığı yarışları, yaklaşık 6 bin kişi gün boyu büyük bir merakla ve ücretsiz izledi. Belediyenin ev sahipliği yaptığı yarışları, Nazili Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, yardımcıları, muhtarlar, meclis üyeleri, daire müdürleri de takip etti.

10 KATEGORİDE YARIŞTILAR

Yarışlar baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, tozkoparan, deste, taze beşli, minik, 3\'lü taylar ve 4\'lü taylar olmak üzere 10 kategoriden oluştu. Yarışlarda, Nazilli\'nin yanı sıra Çanakkale, Hatay, Muğla, Antalya, Uşak, Manisa, İzmir ve Aydın\'ın çeşitli ilçelerinden atlar yarıştı.

\'AMAÇ KÜLTÜRÜ YAŞATMAK\'

Nazilli Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Haluk Alıcık, \"Ata sporumuzu yaşatmak adına düzenlenen bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye\'nin birçok ilinden rahvan atları yarışmak için Nazilli\'ye geldi. Atalarımızın yaşantı biçimi olan göçebe hayatta en önemli unsurların başında at gelmektedir. Atların ise daha iyi ve daha kaliteli olması açısından düzenlenen çeşitli yarışmaların başında rahvan at yarışları gelir. Atalarımız bu yarışlarla atlarının gücünü, savaş sanatını ve becerilerini test ederler. Bizler ise günümüzde bu kültürün yaşatılmasını arzuluyoruz. Osmanlı\'dan beri yapılan önemli bir spor dalı olan bu yarışları düzenleyerek binlerce kişiye bu coşkuyu yaşattırmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

Akşama kadar devam eden yarışların sonunda dereceye girenlere, Başkan Alıcık ve Başkan yardımcıları tarafından ödül ve kupaları verildi.

Aşağı Nazilli Rahvan At Yarışları Derneği Başkanı Şevket Yapar, \"Yarışlar sonrasında atlarımız üç ay dinlenecekler. Tekrar yeni sezonumuz başlayacak\" dedi.



