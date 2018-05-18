Nazilli'de pazarcılar kavga etti: 4 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, iki pazarcı grubu arasında çıkan, yakınlarının da karıştığı kavgada, 4 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.

Nazili ilçesi Perşembe Pazarı\'nda, dün saat 20.00 sıralarında, iki pazarcı grubu arasında kasa yeri konusunda kavga çıktı. Kavgaya yakınları da katılınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 40 kişi, birbirlerine sopa ve meyve kasaları ile saldırdı. Kavgada, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı biber gazı sıkarak ayırırken, yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kavgaya karıştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 20 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



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