Nazilli'de hedef 'Play-Off'

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alarak düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Fatih Akyel, \"Bu futbolla Play-Off oynarız\" dedi.

Oynadığı 6 maçta 5 puan alan siyah-beyazlı ekibin son olarak evinde Konya Anadolu Selçukspor\'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmadaki futboluyla umut verdiğini dile getiren teknik adam, \"Galibiyeti hak ettik ancak hakem maçı katletti. Farklı kazanabilirdik. Çok gol kaçırdık. Oyuncularımız gelecek için umut verdi. Böyle oynarsak en kötü Play-Off\'a kalırız\" diye konuştu. Nazilli\'de Fethiyespor deplasmanı öncesi sağ ayak bileğinden sakatlanan Mehmet Ersavaş, takımdan ayrı çalıştı.