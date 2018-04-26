Nazilli'de Görkem'e iki kulübün radarına girdi

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalması mucizelere bağlı olan Nazilli Belediyespor\'un genç golcüsü Görkem Bitin, iki kulübün dikkatini çekti. Siyah-beyazlıların devre arasında Fenerbahçe altyapısından kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü oyuncuyla Spor Toto 1\'inci Lig lideri Çaykur Rizespor ve 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta kümede kalma hedefindeki Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un ilgilendiği öğrenildi. Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 14 maçta 7 kez rakip fileleri sarsan Görkem\'in sözleşmesi 2019\'da sona erecek.