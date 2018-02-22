T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli'de Görkem gösterdiği başarılı performansın ödülünü aldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un devre arasında Fenerbahçe altyapısından kadrosuna kattığı golcü Görkem Bitin, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performansın ödülünü aldı

22 Şubat 2018 14:48

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'un devre arasında Fenerbahçe altyapısından kadrosuna kattığı golcü Görkem Bitin, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performansın ödülünü aldı. Nazilli Belediyespor\'da 5 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan 19 yaşındaki futbolcu, 2. ve 3. Lig Milli Takım Karması\'na davet edilerek büyük gurur yaşadı. 
Daha önce U15, U17 ve U18 takımlarında ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Görkem, çalışmalaranını aksatmadan sürdüreceğini belirterek, \"Nazilli Belediyespor\'da ilk kez profesyonel oldum. Bana desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim\" dedi.
Öte yandan Başkan Özgen Türker, pazar günü evlerinde oynayacakları Fethiyespor maçını kazanacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHABeyaz GrupNazilli BelediyesporFenerbahçeGörkem BitinLig Milli Takım KarmasıU15 U17U18GörkemBelediyesporBanaBaşkanTürkerFethiyesporFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24