Nazilli'de Görkem gösterdiği başarılı performansın ödülünü aldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'un devre arasında Fenerbahçe altyapısından kadrosuna kattığı golcü Görkem Bitin, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performansın ödülünü aldı. Nazilli Belediyespor\'da 5 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan 19 yaşındaki futbolcu, 2. ve 3. Lig Milli Takım Karması\'na davet edilerek büyük gurur yaşadı.

Daha önce U15, U17 ve U18 takımlarında ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Görkem, çalışmalaranını aksatmadan sürdüreceğini belirterek, \"Nazilli Belediyespor\'da ilk kez profesyonel oldum. Bana desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim\" dedi.

Öte yandan Başkan Özgen Türker, pazar günü evlerinde oynayacakları Fethiyespor maçını kazanacaklarını söyledi.

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